Відставка Разумкова потрібна Зеленському для рятівних дострокових президентських виборів. Пояснює Олег Рибачук

Таке пояснення співзасновник руху "Чесно", голова Адміністрації президента часів президента Віктора Ющенка Олег Рибачук навів в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



"З усіх версій, які я чув, мені здається здається найбільш переконливою версія про те, що команда Зеленського і сам Зеленський думають про те, як би виграти другий термін. І вони впираються у послідовність виборів. Для того щоб зберегти реальний контроль і вплив, їм потрібно щоб спочатку були президентські вибори. А за Конституцією мають бути восени - парламентські, а на весну - президентські. Їм треба місцями переставити. Як може зробити президент дочасні вибори? Він може це зробити, тільки якщо піде у відставку", - зазначив політик.



За відсутності президента обов'язки в.о. глави держави в Україні виконує очільник Верховної Ради. Це теж передбачено Конституцією і так було після самоусунення Віктора Януковича, додав Рибачук.



В Українській державі, нагадаємо, діє парламентсько-президентська форма правління. Якби ж було навпаки, тобто якби вона була президентсько-парламентською, тоді виконувачем обов'язків особи номер один в державі за умов відсутності президента був би керівник виконавчої гілки влади, прем'єр-міністр.



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Але проблема в тому, продовжив Олег Рибачук, проблема команди президента, що Дмитра Разумкова останнім часом не можна було вважати на 100% надійним та відданим Зеленському.



"Банкова хотіла б бачити абсолютно лояльного, передбачуваного голову Верховної Ради", - додав Рибачук, тоді як Разумков,за його словами, намагався діяти самостійно та спиратися на законодавство й регламент парламенту.



Окрім того, заявив Олег Рибачук, Зеленському дуже не сподобався факт видачі Разумковим підписних листів, потрібних нардепам від ОПЗЖ для початку імпічменту президента.



"Президент стільки разів сказав, що він не ображається (за підписні листи - ред.), що вкрадається сумнів: людина, яка не ображається, про це так довго не пам'ятає", - наголосив ексголова Адміністрації президента.

