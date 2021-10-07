Відставка Разумкова - це не абсурд, це крах цієї монобільшості, - Соболєв

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Я вчора особисто підійшов до Дмитра Разумкова і вказав на те, що є порушення регламенту та запитали, чи буде він подавати до суду. Його відповідь була “ні”. За його словами, він хотів, щоб ця ситуація була вже доведена до абсурду і голосування проводилось в таких умовах. Тому, я ще раз повторюю, що якщо взяти Разумкова, чи Стефанчука, або Корнієнка ми прекрасно розуміємо, що Дмитро Олександрович і підготовлений краще, і мав хоч якісь поняття про моральність та честь”, - пояснив Соболєв



Соболєв зауважив, що відповідно до заяв “слуг” Разумков винен в усіх економічних проблемах та проблемах викликаних коронавірусом. Соболєв вважає, що відставка Разумкова не є політичним абсурдом, а є крахом цієї монобільшості.



“Це не абсурд. Це крах цієї монобільшості. Навіть не початок краху. Початок був тоді, коли ця монобільшість в порушення своїх принципів почала протягувати закони, які не відповідали їхній програмі. На мою думку, можливо для того, щоб не прикривати того, що творить ця влада, потрібно було врятувати Дмитра Олександровича. Я вважаю, що ця людина потрапила не в ту команду”, - додав Соболєв



Соболєв також додав, що повністю впевнений в тому, що Дмитро Разумков стане майбутнім учасником коаліції в наступному парламенті.





Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова

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