Відсторонення Тупицького: Верховний суд зупинив провадження

Про це заявили в пресслужбі Верховного суду.



"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття", - йдеться в повідомленні.



Колегія суддів заслухала клопотання сторони відповідача щодо припинення провадження до вирішення Конституційним судом справи за поданням 49 депутатів про конституційність указу президента України №607/2020 від 29 грудня 2020 року.



У свою чергу, Верховний суд задовольнив клопотання сторони відповідача, зупинивши провадження у справі №9901/43/21, доки не набере законної сили рішення Конституційного суду України у справі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.

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