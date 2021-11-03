Відсторонення Тупицького: Верховний суд зупинив провадження
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив провадження про відсторонення з посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького
Про це заявили в пресслужбі Верховного суду.
"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття", - йдеться в повідомленні.
Колегія суддів заслухала клопотання сторони відповідача щодо припинення провадження до вирішення Конституційним судом справи за поданням 49 депутатів про конституційність указу президента України №607/2020 від 29 грудня 2020 року.
У свою чергу, Верховний суд задовольнив клопотання сторони відповідача, зупинивши провадження у справі №9901/43/21, доки не набере законної сили рішення Конституційного суду України у справі.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.
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