Відсутність атак ракетами "Онікс" може свідчити про вдалу "бавовну" в Джанкої, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Загроза для України залишається з моря, з суходолу, з повітря. Оскільки у ворога є і флот, і повітряні сили, і берегові ракетні комплекси. Зокрема, відсутність атак саме ракетами "Онікс" може свідчити про вдалу "бавовну" в Джанкої, але ще абсолютного підтвердження ми не отримали", - зауважила Гуменюк.

Капітан 1-го рангу також додала, що ворог здатен застосовувати ракети повітряного базування.

"Через певну паузу, яка була потрібна для виробництва ракет, окупанти застосували Х-101, Х-555, які ще здатні виробляти, і виробництво яких не зупинено. Крім того, загарбники мають запас Х-22, які модернізують до рівня Х-32. Росіяни мають багато ракет "Іскандер" категорії "К", які ідентичні калібрам і категорії "М", які є балістичні", - підкреслила Гуменюк.

Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі

Що кажуть в міноборони РФ

За даними міністерства оборони Росії, протягом ночі 24 липня було нібито припинено "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" по об'єктах на території півострова Крим. Там заявляють, що з України випустили 17 безпілотників.

За їхніми словами, 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще 3 - впали на території півострова.

Крім того, нібито три БПЛА були знищені засобами ППО. У міноборони РФ наголошують на тому, що внаслідок "терористичної атаки" постраждалих немає.