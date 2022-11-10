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Головна Економіка Відтепер працює офіційний сайт програми "єРобота", - Мінцифри

Відтепер працює офіційний сайт програми "єРобота", - Мінцифри

10 листопада, 2022 четвер
14:45
Економіка Сайт програми "єРобота"

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск сайту для програми фінансової підтримки підприємців "єРобота"

Про це Мінцифри оголосило в телеграмі.

Представники малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову допомогу від держави через сайт програми "єРобота".

Пресслужба міністерства перерахувала гранти, на які можна подати заявку:

  • Своя справа – програма мікрогрантів до 250 тис. грн;
  • Новий рівень – програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн;
  • Свій сад – програма грантів до 400 тис. грн за гектар;
  • Своя теплиця – програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари. 

Також у стадії розробки нині перебувають ініціативи "ІТ-стартап", що передбачає видачу грантів на суму до 3,5 млн грн, та "Старт в ІТ"  – фінансування навчання у сфері.

Пресслужба Мінцифри нагадує, що з моменту запуску програми 1 липня 2022 року українці вже отримали фінансову допомогу на суму понад 201,8 млн грн.

"Долучайтеся до програми, відкривайте власну справу та підтримуйте економіку України", - йдеться в повідомленні. 

  • Раніше Мінцифри анонсувало запуск нових послуг у Дії: через додаток можна буде подати заявку на отримання пільгової іпотеки, змінити статус переселенця чи місце реєстрації, а також завантажити документи про освіту. 

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