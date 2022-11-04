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Документи про освіту будуть доступні в Дії: стартувала робота над проєктом

4 листопада, 2022 п'ятниця
16:15
Технології Документи про освіту будуть доступні в Дії: стартувала робота над проєктом

Уряд ухвалив постанову — дипломи та шкільні атестати будуть у Дії

Про це стало відомо з telegram Міністерства цифрової трансформації України..

"Наша команда вже працює над експериментальною послугою — Документом про освіту. Завдяки їй кожен українець зможе отримати доступ до своїх дипломів та  атестатів про освіту, дані яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - йдеться у повідомленні. 

У застосунку можна буде додати документи про: базову середню освіту; повну загальну середню освіту; професійну (професійно-технічну) освіту; фахову передвищу освіту; вищу освіту (науковий ступінь).

  • У Дії тестуватимуть роботу програми "єОселя", яка дозволить українцям оформити пільгову державну іпотеку.
  • Українці зможуть обрати членів журі національного відбору на Євробачення-2023, голосування вже запустили в додатку "Дія".
  • 3 листопада стало відомо, що внутрішньо переміщені особи зможуть скасувати свій статус чи оновити місце реєстрації через застосунок "Дія".

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Дія
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