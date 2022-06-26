Експерт розповів про це в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Українські військові та прості громадяни бʼються з російськими окупантами з таким умінням та відвагою, що президент Росії Путін побачив: своїх максимальних цілей йому не досягти. Гадаю, тепер він вирішив переглянути свої позиції та обдумати, яким чином подати дану ситуацію російському суспільству як перемогу, коли всі розуміють, що так не є. Тож це передумови перемовин у Стамбулі", - зазначив Брайза.

Американський експерт із міжнародних відносин додав, що президент країни-агресорки все одно не готовий до перемовин, що й демонструють російські окупанти в Україні своєю жорстокістю.

"Я впевнений, що Путін досі не готовий домовлятися. Якби він був готовий, то показав би це через заяву, що його цілі "максимум" змінилися. Так, президент Росії перестав розповідати, що в українському уряді буцімто засіли нацисти, але він не показує жодної готовності знизити градус насилля, військових злочинів і вбивств цивільних громадян України. Подібне ми бачили і в Сирії, і в Грозному: російські військові просто намагаються знищувати українські міста й містечка", - зауважив Метью Брайза.

25 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори з Росією зупинені, поки їхні війська не повернуться до лінії фронту станом на 24 лютого.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів.

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