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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Відважні українці показали Путіну, що максимальних цілей йому не досягти, - експерт-міжнародник Метью Брайза
Ексклюзив

Відважні українці показали Путіну, що максимальних цілей йому не досягти, - експерт-міжнародник Метью Брайза

26 червня, 2022 неділя
14:05
війна з Росією Метью Брайза

Директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр Метью Брайза вважає, що українські військові та прості громадяни своєю відважністю показали президенту країни-агресорки Російської Федерації Володимиру Путіну, що йому не вдасться досягти поставлених цілей у війні проти України

Експерт розповів про це в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Українські військові та прості громадяни бʼються з російськими окупантами з таким умінням та відвагою, що президент Росії Путін побачив: своїх максимальних цілей йому не досягти. Гадаю, тепер він вирішив переглянути свої позиції та обдумати, яким чином подати дану ситуацію російському суспільству як перемогу, коли всі розуміють, що так не є. Тож це передумови перемовин у Стамбулі", - зазначив Брайза.

Американський експерт із міжнародних відносин додав, що президент країни-агресорки все одно не готовий до перемовин, що й демонструють російські окупанти в Україні своєю жорстокістю.

"Я впевнений, що Путін досі не готовий домовлятися. Якби він був готовий, то показав би це через заяву, що його цілі "максимум" змінилися. Так, президент Росії перестав розповідати, що в українському уряді буцімто засіли нацисти, але він не показує жодної готовності знизити градус насилля, військових злочинів і вбивств цивільних громадян України. Подібне ми бачили і в Сирії, і в Грозному: російські військові просто намагаються знищувати українські міста й містечка", - зауважив Метью Брайза.

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