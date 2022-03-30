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“Відведення військ”, ймовірно, є ротацією і має на меті введення в оману ЗСУ, - Генштаб

30 березня, 2022 середа
01:07
війна з Росією Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ

Оперативну інформацію з фронту Генштаб поширив у Facebook.

"Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України - залишаються не виконаними противником. Продовжується відведення підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - повідомили в ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють. 

У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів. 

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів  Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано. 

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України. 

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів  Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження. 

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

  • Нагадаємо, сьогодні російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках
  • Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
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