Відзавтра, 12 грудня, на пункті пропуску з Польщею запрацює єЧерга для вантажівок
На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 12 грудня вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою
Про це повідомляє Державна прикордонна служба в telegram.
Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби "зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці".
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Окрім цього, також зазначається, що єЧерга є безкоштовним сервісом, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.
- 11 грудня повідомлялося, що у чергах на виїзд з України стоять майже сотня автівок та 18 автобусів.
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