Про це повідомляє Державна прикордонна служба в telegram.

Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби "зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці".

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Окрім цього, також зазначається, що єЧерга є безкоштовним сервісом, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.

11 грудня повідомлялося, що у чергах на виїзд з України стоять майже сотня автівок та 18 автобусів.

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