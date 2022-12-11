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Відзавтра, 12 грудня, на пункті пропуску з Польщею запрацює єЧерга для вантажівок

11 грудня, 2022 неділя
12:41
Суспільство Відзавтра, 12 грудня, на пункті пропуску з Польщею запрацює єЧерга для вантажівок

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 12 грудня вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в telegram.

Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби "зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці".

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Окрім цього, також зазначається, що єЧерга є безкоштовним сервісом, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.

  • 11 грудня повідомлялося, що у чергах на виїзд з України стоять майже сотня автівок та 18 автобусів.

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біженці
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