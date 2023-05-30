Вигадують діагнози: росіяни знайшли новий привід для депортації українських дітей

Про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук.

За її словами фейкові медогляди є черговим сценарієм депортації українців. Загалом є п’ять сценаріїв, за якими російські загарбники здійснюють депортацію українських дітей, а саме:

спершу вбивають батьків і потім забирають дітей;

розлучають дітей з батьками під час фільтраційних заходів;

вивозять із закладів інституційного догляду;

вилучають із біологічних родин шляхом позбавлення батьків під вигаданими приводами батьківських прав;

змушують батьків підписати "папірець" щодо дозволу вивезти в "оздоровчі" табори, звідки дітей уже не повертають додому.

Герасимчук зазначила, що після аналізу інформації виявлено ще і шостий сценарій депортації та примусового вивезення дітей – медичні огляди.

"Ми бачимо, що росіяни роблять примусові медичні огляди дітей на тимчасово окупованих територіях, коли в абсолютно здорової дитини з’являється діагноз раптом, який потребує лікування чи реабілітації в Російській Федерації. Відповідно потім знову йде тиск на батьків, що якщо ви не віддасте дитину, ми дитину у вас вилучимо, і ви її ніколи не побачите. Таким чином, росіяни проводять навіть відбір наших дітей, яких вони заберуть до себе", - заявила уповноважена президента.

Вона підкреслила, що наразі Україна встановила імена 19 484 депортованих росіянами дітей, однак ворог розповідає про нібито 744 тис. українських дітей, яких Росія "евакуювала".

За її словами, ні Україна, ні третя країна або міжнародна організація не мають списку імен цих "евакуйованих", а фактично викрадених, 744 тис. дітей.