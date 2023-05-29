Відповідний "закон" підписав президент РФ Володимир Путін, передає портал правової інформації.

Так, у "законі" прописали можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян із території, де запроваджено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не запроваджено".

Також там прописали можливість проведення референдумів і виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв центрвиборчком "за результатами консультацій із федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і на її частині.

Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року Росія запровадила так званий воєнний стан у "ДНР" і "ЛНР", а також у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.