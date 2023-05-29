Путін підписав "закон", який легалізує депортацію українців із окупованих територій
У Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів
Відповідний "закон" підписав президент РФ Володимир Путін, передає портал правової інформації.
Так, у "законі" прописали можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян із території, де запроваджено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не запроваджено".
Також там прописали можливість проведення референдумів і виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв центрвиборчком "за результатами консультацій із федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".
Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і на її частині.
Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року Росія запровадила так званий воєнний стан у "ДНР" і "ЛНР", а також у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.
- Відповідні зміни було подано на розгляд держдуми РФ 16 травня.
- Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ.
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