"Виглядає ефектно, але цього замало", – Зеленський про новий пакет санкцій проти Росії

Про це він заявив у новому зверненні.



Західні держави 6 квітня оголосили про новий пакет санкції проти Російської Федерації. Зокрема, застосовуються нові обмеження проти декількох банків, додаються також персональні санкції та інші обмеження. Та на думку Зеленського це "виглядає ефектно, проте замало" та ті обмеження навряд чи можна назвати співмірним тому злу, яке продовжують чинити окупанти в Україні.



На думку президента України, новій хвилі війни на Донбасі можна запобігти, якщо Захід запровадить санкції, на яких наполягає Україна, і надасть нашій країні зброю. Президент наголосив, якщо превентивних дій не буде вдруге, це стане історичною помилкою для всього західного світу. Відомо, що українська влада продовжує наполягати на повному блокуванні російської банківської системи фінансів та відмови від російської нафти.



"Якщо не буде справді болючого пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідних нам поставок зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл йти далі, наступати, розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", – додав президент.



6 квітня Сполучені Штати разом із G7 та Європейським Союзом наклали серйозні та негайні економічні санкції на режим Путіна за злочинні дії його армії в Україні загалом та в Бучі зокрема.

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