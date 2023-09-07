"Виглядає цинічно": депутат розповів, що на Харківщині військкомати пропонують відспівувати загиблих військових попам московського патріархату

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодня повідомляють, що у тому чи іншому селищі буде похорон, загинув герой. Кількість людей, яких хоронимо, достатньо велика. При цьому цинічно військкомати якимось чином пропонують, щоб відспівували загиблих військових священнослужителі московського патріархату. Це на Харківщині виглядає дуже цинічно", - підкреслив депутат Харківської обласної ради.

Олександр Скорик розказав, що на минулому тижні ховали у місті Чугуїв їхнього працівника, який був мобілізований влітку, і військкомат запросив священнослужителя московського патріархату. При чому у військкоматі ставляться до такого вибору спокійно, декларуючи, що представники МП мають брати участь у цьому.

"Це ганьба на всіх рівнях, цинізм вищого ступеня. У військкоматі є придворний піп обов'язково з московського патріархату, якого запрошують на всі похорони. До того ж пропаганда того, що московська церква є українською вже перейшла всі межі. Дурять голови нашим парафіянам, називаючи себе українською церквою, і що молитви начебто читають не російською, а старослов'янською мовою. Однак люди, які хоч якось на цьому розуміються, знають, що УПЦ МП – ворожа церква. І у цьому повинні всі розібратися. Особливо мене така ситуація обурює, я вже у нервовому зриві, коли на похованнях хлопців звучить оця так звана старослов'янська мова, а насправді російська. На Харківщині це системне явище, яке переходить всі межі", - зауважив Скорик.