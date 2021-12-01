Виходить унікальний фільм "В.о. Святого Миколая"
16 грудня на українські екрани вийде музичний фільм "В.о. Святого Миколая".
Уже зовсім скоро на українські екрани виходить справді унікальний фільм для дитячої та сімейної аудиторії - "Виконуючий обов'язки Святого Миколая". І як легко здогадатися з назви фільму, сюжет фільму стосуватиметься чудотворця Миколая та його місії в здійсненні дитячих мрій, але це не зовсім так.
Автори фільму розповідають, що цьогоріч у грудні українці матимуть можливість переглянути історію про батьківство, любов, підтримку та здійснення бажань. "Наш фільм - це історія про сучасних батьків та дітей, про сучасні стосунки в сім'ї, подекуди занадто серйозні, курйозні та смішні. Ми намагалися створити легку та дотепну розповідь", - Галина Лишак (режисерка та співсценаристка фільму).
Головними акторами фільму є Олег Пригода (роль Ангела), Юрій Цвєтков (роль Святого Миколая), Роланд Орбан (роль тата) та Дарія-Марія Лишак (роль доньки). Окрім того, "В.О. Святого Миколая" - це ще й мюзикл. Тобто в глядача буде можливість не лише дивитися історію, але і насолоджуватися прекрасним музичним оформленням.
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