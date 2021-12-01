Виходить унікальний фільм "В.о. Святого Миколая"

Уже зовсім скоро на українські екрани виходить справді унікальний фільм для дитячої та сімейної аудиторії - "Виконуючий обов'язки Святого Миколая". І як легко здогадатися з назви фільму, сюжет фільму стосуватиметься чудотворця Миколая та його місії в здійсненні дитячих мрій, але це не зовсім так.

Автори фільму розповідають, що цьогоріч у грудні українці матимуть можливість переглянути історію про батьківство, любов, підтримку та здійснення бажань. "Наш фільм - це історія про сучасних батьків та дітей, про сучасні стосунки в сім'ї, подекуди занадто серйозні, курйозні та смішні. Ми намагалися створити легку та дотепну розповідь", - Галина Лишак (режисерка та співсценаристка фільму).

Головними акторами фільму є Олег Пригода (роль Ангела), Юрій Цвєтков (роль Святого Миколая), Роланд Орбан (роль тата) та Дарія-Марія Лишак (роль доньки). Окрім того, "В.О. Святого Миколая" - це ще й мюзикл. Тобто в глядача буде можливість не лише дивитися історію, але і насолоджуватися прекрасним музичним оформленням.