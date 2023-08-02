Зокрема, своїм досвідом ділились Наталія Колядко, HR-директорка EPAM, Наталія Теряхіна, HR-директорка Kernel, Анна Єгорова, керівниця корпоративного університету "Артеріум" та багато інших.

Захід, у якому взяли участь представники найбільших українських компаній, розпочався панельною дискусією, у якій обговорювалися нові виклики для управлінців персоналом, зокрема повернення ветеранів і ветеранок в компанії.

"Люди повертаються з передової з різним психоемоційним станом. Ми розуміємо, що підхід до повернення ветеранів у робоче середовище має бути особистісним. Демобілізовані мають отримувати достойну зарплату й змогу професійно зростати. Робимо все, щоб максимально знизити ризик додаткового травмування ветеранів та членів їхніх родин під час процесу адаптації до життя в нових реаліях", - зазначила учасниця панельної дискусії Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo.

Спікерка поділилась власним досвідом реагування на виклики: для ветеранівх передбачена можливість професійної перепідготовки, якщо попереднє місце роботи ветерана більше не підходить йому з огляду на стан здоров’я, або ж можливість адаптації попереднього робочого місця під його потреби. Для співробітники компанії вже розпочалася низка тренінгів аби правильно вирішувати ймовірні стресові ситуації в робочому середовищі.

Фахівці фармацевтичної компанії "Артеріум" презентували HR-спільноті досвід та здобутки роботи з персоналом: яким чином залучати таланти, чому їх навчати сьогодні та як утримувати кадри під час війни.

На думку організаторів форуму, обмін досвідом дозволить ефективно реагувати на зміни, які відбуваются у сфері управління ресурсами і ситуації, пов'язані із війною.

"Форум HR Days вкотре зібрав HR професіоналів і професіоналок із усіх куточків країни для обміну інноваційними ідеями та кращими практиками. Захід дає поштовх розвитку у сфері управління ресурсами людського капіталу в країні, адже учасники отримують можливість висловитися, почути погляди колег та обговорити сучасні тенденції в управлінні персоналом. На цьому форумі ми обговорювали важливі питання підвищення ефективності роботи, впровадження інноваційних HR-підходів, а також ролі в збереженны компаній під час війни в Україні", - зазначила Тетяна Семенова, представниця організаторів форуму.