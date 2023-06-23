"Використання РФ ядерної зброї в Україні - це війна проти НАТО": у Сенаті США зареєстрували резолюцію
У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції: якщо Росія використає ядерну зброю в Україні - це означатиме напад на НАТО
Про це повідомляє "Голос Америки".
Резолюцію у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО", - заявив Грем.
За словами Грема, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи.
"Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі - ЗАЕС. Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям", - заявив Блументал.
За словами демократа, це не якась безвідповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і призначена для того, щоб відправити послання президенту РФ Володимиру Путіну та його військовикам.
"Вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated - ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 існує не просто так", - додав Річард Блументал.
- 22 червня президент України Володимир Зеленський навів дані розвідки про те, що Росія, ймовірно, готує теракт на ЗАЕС із викидом радіації.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія отримає дипломатичними каналами попередження про наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС.
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