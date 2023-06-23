Про це Кулеба розповів у інтерв'ю Суспільному.

"Зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ — це вже інше питання", - сказав Кулеба.

Він додав, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям — надати Україні всю необхідну зброю, аби вигнати росіян з тимчасово окупованих територій.

"Ми не втомлюємося повторювати, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним Росією, це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб вигнати РФ з території України. Маємо розуміння, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", - наголосив Кулеба.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року.

Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на ЗАЕС.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.