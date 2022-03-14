Викрадений мер Мелітополя перебуває в Луганську, - Запорізька ОВА
Викраденого мера Мелітополя Івана Федорова вивезли в окупований Луганськ
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА у Telegram.
"За наявною інформацією, на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм"", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що мер Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але "його доля не відома".
- Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
- 10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.
- 13 березня стало відомо, що у окупованому Мелітополі викрали голову районної ради Сергія Прийму.
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