Викрадений мер Мелітополя перебуває в Луганську, - Запорізька ОВА

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА у Telegram.



"За наявною інформацією, на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм"", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що мер Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але "його доля не відома".

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.

13 березня стало відомо, що у окупованому Мелітополі викрали голову районної ради Сергія Прийму.