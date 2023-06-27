Про це інформує СБУ.

Зазначають, що зловмисники привласнили близько 7,5 млн грн бюджетних коштів. У такий спосіб вони зірвали будівництво шести амбулаторій у віддалених селищах Одеської області.

Організував оборудку керівник апарату голови Одеської ОВА. Він залучив до неї столичну будівельну компанію, що перебуває під контролем його приятеля - радника міського голови Вишневого на Київщині.

Так у 2020 році за сприяння одеського чиновника це підприємство одержало перемогу в тендері на зведення медичних установ на Одещині. Згідно з договором, підрядники мали збудувати шість селищних амбулаторій у регіоні. На реалізацію компанія отримала аванс 16,9 млн грн з держбюджету.

Відтак зловмисники розікрали майже половину отриманих коштів, а об'єкти залишили недобудованими навіть на 50%. Для цього вони штучно завищували вартість і обсяг виконаних робіт, а також вносили неправдиві відомості у звіти. Крім того, до здійснення злочинної схеми вони залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

"Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників виявили документи та інші речові докази злочинної діяльності.

Чиновнику Одеської ОВА, двом ексочільникам департаментів держустанови та раднику мера Вишневого, директору та ще одному посадовцю будівельної компанії повідомили про підозри за чотирма статтями ККУ:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі.