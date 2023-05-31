Викрито махінації з паливом на Укрспирті зі збитками на 55 млн грн

Про це повідомила пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2017-2020 років "Укрспирт" оголосив тендери на закупівлю даного палива, в яких перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Ці компанії поставили понад 20 тисяч тонн палива за цінами, що перевищували ринкові.

Учасники схеми створили видимість прозорості аукціону, забезпечивши участь технічних учасників. В результаті, ДП "Укрспирт" зазнав значних збитків на суму понад 55 млн грн.

Зазначається, що 30 травня сімом особам, причетним до цієї схеми, було повідомлено про підозру. З них троє осіб працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт" на момент скоєння злочину.

Вони отримали підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двох з них, включаючи колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств, затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.