Викрито махінації з паливом на Укрспирті зі збитками на 55 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро розкрили схему реалізації котельного коксохімічного палива за завищеними цінами на ДП "Укрспирт"
Про це повідомила пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, протягом 2017-2020 років "Укрспирт" оголосив тендери на закупівлю даного палива, в яких перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Ці компанії поставили понад 20 тисяч тонн палива за цінами, що перевищували ринкові.
Учасники схеми створили видимість прозорості аукціону, забезпечивши участь технічних учасників. В результаті, ДП "Укрспирт" зазнав значних збитків на суму понад 55 млн грн.
Зазначається, що 30 травня сімом особам, причетним до цієї схеми, було повідомлено про підозру. З них троє осіб працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт" на момент скоєння злочину.
Вони отримали підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двох з них, включаючи колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств, затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- Нагадаємо, що 30 травня слідчі НАБУ проводили обшуки в службовому кабінеті голови правління ПАТ Укрзалізниця Євгена Лященка. Правоохоронцям було надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників.
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