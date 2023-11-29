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OPINION

Віктор Орбан відчув, що час для його гри прийшов

Павло Клімкін
29 листопада, 2023 середа
18:04
Погляд Павло Клімкін

Він також розуміє, що це марафон, а не спринт, що все й одразу отримати не вдасться

Загрози заблокувати початок наших переговорів з ЄС про вступ та виділення 50 млрд євро на наступні чотири роки серйозні, їх не варто недооцінювати. Саме тому сьогодні Голова Євроради Шарль Мішель у Будапешті. Але Орбан знає, що це не тільки про наступний грудневий саміт ЄС — все або нічого — такого в ЄСівській політиці не буває, це скоріше притаманно нам. Тим більше, що питання про 50 млрд теоретично можна вирішити й без Орбана, хоча, звісно, небажано. Орбан добре відчуває, що підйом правих рухів у Європі грає йому на користь, більш того, він спробує цей процес очолити. Тягнути час, щоб чекати на республіканців у Білому домі, з якими в нього сталі зв'язки — теж частина цієї гри.

"Продати" затягування Путіну теж можна і це буде зроблено. Щобільше, це майже напевно обговорювалося на нещодавній зустрічі Орбана з Путіним в Пекіні. Крім заморожених у Брюсселі грошей для Угорщини через порушення там верховенства права Орбан хоче поторгуватися за розподіл кандидатур у наступній Єврокомісії, яка, до речі, формуватиметься під час угорського головування в Євросоюзі у другій половині наступного року.

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Є й ще багато моментів у Європі, які показують, що начебто "зірки зійшлися" для Орбана. Однак дозволити собі вигляд слабака Євросоюз аж ніяк не може і це (і не тільки) робить мене оптимістичним щодо рішень до кінця року. Одностайність — не найкращий і точно не найпростіший метод прийняття рішень, але поки що Євросоюзу це вдавалося.

Наступний рік буде роком передбачуваних і непередбачуваних сюрпризів на численних виборах, почати його зі слабкості — це найгірший геополітичний жарт.

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Нам теж доведеться вести з Орбаном непросту розмову і маємо завжди пам'ятати, що це марафон і в Орбана є і, на жаль, ще буде багато можливостей ставити нам палиці в колеса на перспективу. Тому потрібні саме кроки, а не стрибки щодо меншин, бігти спринт, коли всі інші біжать марафон, точно не є нашої кращою стратегією. В Орбана є стратегія, нам потрібна своя, спільна з іншими країнами Євросоюзу. Все одне потрібно починати вчитися будувати коаліції всередині ЄС.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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ЄС
Угорщина
Павло Клімкін
Віктор Орбан
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