Віктор Ющенко надсилатиме українським захисникам мед
Третій президент України постачатиме мед для бійців на фронті
Про це Ющенко повідомив у Facebook.
"Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові", - уточнив експрезидент.
За його словами, перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків, потрапить до захисників найближчим часом.
"Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити!", - попросив Ющенко.
- 11 серпня у Львові передали чергову допомогу для військових.
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