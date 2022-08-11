Віктор Ющенко надсилатиме українським захисникам мед

Про це Ющенко повідомив у Facebook.

"Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові", - уточнив експрезидент.

За його словами, перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків, потрапить до захисників найближчим часом.

"Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити!", - попросив Ющенко.

11 серпня у Львові передали чергову допомогу для військових.