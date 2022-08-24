Президент України Володимир Зеленський опублікував привітання з нагоди Дня Незалежності України сьогодні, 24 серпня.

"Вільний народе незалежної країни, ми зустрічаємо цей день в різних місцях: хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б'ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах б'ється за незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп'ютером, і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України", - сказав він.

Також президент зауважив, що плани російського окупанта захопити Київ за кілька днів провалилися, бо українці боротимуться за свою землю до кінця.

"Ворог думав: ми зустрінемо квітами та шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "бавовни". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з'явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді. Спалена, зруйнована та знищена...Нам неважливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми боротимемося за неї до кінця", - зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що українці не будуть шукати спільну мову з терористами і вбивцями.

"Нам важко, але ми стиснули кулаки та вигризаємо свою долю. Кожен новий день – це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: світ. Зараз кажемо: перемога... Українці не шукатимуть з терористами розуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти", - зазначив Зеленський.

Також президент зауважив, що Україна – цілісна, і не буде жодних компромісів щодо її територій.

"Ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу. Усією Україною. Тому, що ми не торгуємо своїми землями та своїми людьми. Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без поступок чи компромісів", - сказав Зеленський.

Усі окуповані Росією території будуть повернуті, а окупанти мають покинути українську землю.

"Донбас – це Україна. І ми повертатимемо його, незалежно від того, яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо, незалежно від того, яким буде цей шлях. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості та зрозумілі наші умови", - зауважив президент.

Щороку 24 серпня Україна відзначає своє головне державне свято – День Незалежності. У 2022 році воно припало на середу.

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