Вимагали перерахунку пенсій: під Радою відбулись сутички між силовиками-ветеранами та поліцією

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Експравохоронці вимагають перерахунку пенсій.

Вони прорвалися до ВР після того, як до них не вийшов голова парламенту Дмитро Разумков.

Ветерани скандували "Разумков". Пенсіонерів стримує поліція і Нацгвардія.

Поліція використовувала сльозогінний газ.



Мітингарі після спроби штурму Ради перекрили дорогу по вулиці Грушевського.



Акція розділилась: частина вирішила піти до Кабміну, де розглядатимуть питання пенсій, а інші залишаються під Радою.