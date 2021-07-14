Вимагали перерахунку пенсій: під Радою відбулись сутички між силовиками-ветеранами та поліцією
Під будівлею парламенту між ветеранами силових структур та поліцейськими сталися сутички
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Експравохоронці вимагають перерахунку пенсій.
Вони прорвалися до ВР після того, як до них не вийшов голова парламенту Дмитро Разумков.
Ветерани скандували "Разумков". Пенсіонерів стримує поліція і Нацгвардія.
Поліція використовувала сльозогінний газ.
Мітингарі після спроби штурму Ради перекрили дорогу по вулиці Грушевського.
Акція розділилась: частина вирішила піти до Кабміну, де розглядатимуть питання пенсій, а інші залишаються під Радою.
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