Вимагали припинити порушення прав людини: біля посольства Білорусі в Києві провели акцію протесту
Українські правозахисники й білоруські активісти, які були виїхали через переслідування в Білорусі, провели акцію солідарності біля посольства Білорусі в Києві
Про це повідомляє Радіо Свобода
Учасники вимагали припинити порушень прав людини в Білорусі та звернули увагу українського суспільства на посилення тиску й репресій проти громадянського сектору і ЗМІ.
У акції взяли участь близько 20 людей, вони тримали плакати, все пройшло мирно.
Зокрема, правозахисники вимагають припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка, підтримати громадянське суспільство Білорусі, заборонити співпрацю з білоруськими державними підприємствами, ввести санкції проти функціонерів режиму Лукашенка.
Протестувальники вимагали припинити співпрацю з силовиками Білорусі і видачу громадян.
За даними правозахисників, з початку року Україна видала 16 білорусів режиму Лукашенка.
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