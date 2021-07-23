Вимагали припинити порушення прав людини: біля посольства Білорусі в Києві провели акцію протесту

Про це повідомляє Радіо Свобода

Учасники вимагали припинити порушень прав людини в Білорусі та звернули увагу українського суспільства на посилення тиску й репресій проти громадянського сектору і ЗМІ.

У акції взяли участь близько 20 людей, вони тримали плакати, все пройшло мирно.

Зокрема, правозахисники вимагають припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка, підтримати громадянське суспільство Білорусі, заборонити співпрацю з білоруськими державними підприємствами, ввести санкції проти функціонерів режиму Лукашенка.

Протестувальники вимагали припинити співпрацю з силовиками Білорусі і видачу громадян.

За даними правозахисників, з початку року Україна видала 16 білорусів режиму Лукашенка.



