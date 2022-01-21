Вимагав хабар на суму $50 тис: на Хмельниччині депутат отримав 7 років ув'язнення
Депутат Хмельницької обласної ради від фракції "За конкретні справи" Микола Харкавий вимагав хабар у розмірі $50 тисяч
Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції в Telegram.
Зазначається, що неправомірну вигоду політик хотів отримати від виконуючої обов'язки директора Кам'янець-Подільської школи-інтернату "Славутинка". У жінки закінчувався контракт, тому депутат запропонував їй за гроші забезпечити перемогу в майбутньому конкурсі на посаду директора. Також він обіцяв допомогти з відновленням фінансування на будівництво спортзалу з басейном - це понад 20 млн грн.
Відомо, що правоохоронці затримали політика. Харкавого впіймали у готельно-ресторанному комплексі, зареєстрованому на його дружину.
Суд призначив політику до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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