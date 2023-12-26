Виманив на себе: боєць 79-ї ОДШБр із АК збив 5 ворожих дронів

Про це повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

"Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують стримувати ворога на визначених позиціях Донеччини, виявляючи при цьому зразки мужності та військової майстерності. Одним із вправних воїнів, що відзначився у важких оборонних боях, є молодший сержант Дмитро А., який за кілька днів перебування на позиції збив з автомата Калашникова чотири fpv-дрони та один БПЛА типу Mavic", - йдеться у повідомленні.

У бригаді розповіли, що росіяни атакували позиції миколаївських десантників дронами-камікадзе. Їхня небезпека полягає у тому, що дрон може не лише влучити безпосередньо у військових, а й зруйнувати оборонні укріплення під час вибуху.

Військовий після чергового прильоту визначав маршрут прольоту fpv-дронів та підготував зброю. Почувши звук безпілотника, він привернув увагу оператора дрона на себе, вилізши з окопу. Після того, як БПЛА помітив ціль і почав атакувати, військовий відкрив по ньому вогонь: для збиття вистачило двох пострілів з автомата, обладнаного оптичним прицілом.

"Я чітко розумів усі ризики, пов’язані з цим варіантом двобою, адже якби я схибив, то шансів вціліти у мене не залишалось. Але я був впевненим у собі, адже завжди добре стріляв і до того ж гарно підготувався", - розповів військовий.

Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

Згодом до позицій почергово наблизилися ще три дрони. Військовий збив їх також.

"Потім, здається, окупантам набридло втрачати так даремно дрони-камікадзе, і вони відправили на полювання за вправним стрілком Мавік зі скидом, аби поцілити у сміливця в інший спосіб. Утім, результат виявився той самий - і цей дрон Дмитро знищив", - вказали у бригаді.

Командир зазначив, що такі дії військового були небезпечними, адже з дронами-камікадзе зазвичай борються за допомогою систем РЕБ. Водночас він відзначив вправність підлеглого

"У ситуації, яка склалася, діяв мужньо і рішуче - як і належить десантнику", - додав він.