“Вимкнення Еспресо - велика помилка, якщо не сказати злочин” - український письменник Андрій Любка

“Вимкнення телеканалу Еспресо, як і вимкнення інших українських патріотичних каналів - це велика помилка, якщо не сказати злочин в юридичній термінології. Але це ще й свідчення того, що наші Збройні сили добре справляються зі своєю роботою і дарують відчуття безпеки, захищеності та надійності. Через це, деякі люди у владних кабінетах почуваються настільки безтурботно, що в них з'являється час на інтриги, на внутрішньополітичну боротьбу, яка на мій погляд зараз має бути абсолютно заборонена, і на підлі інтригантські дії з розчищення інформаційного та політичного поля. Дії направлені для формування вигідної для певних груп у владі суспільної думки, для формування майбутніх рейтингів. Це все настільки недоречно зараз, настільки підло і цинічно, що навіть не хочеться говорити.

Еспресо має розгалужену добре налаштовану співпрацю із західними редакціями та ретранслює їх програми. А для мене особливо Еспресо важливий тим, що з усіх українських каналів, особливо в порівнянні з великими мейнстрімними каналами, Еспресо завжди відзначався інтелектуальністю: це канал, який не гнався за сенсаціями та готував дуже добрий, глибокий, інтелектуально досконалий продукт, якого так бракує у нашому телевізійному просторі і в інформаційному просторі загалом.



Тому я закликаю повернути Еспресо та інші відключені телеканали в цифровий ефір! Ці канали працюють на Україну!” - йдеться у зверненні.

