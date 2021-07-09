Вимога обов'язково вакцинувати дітей не є порушенням права на навчання, - освітній омбудсмен
Обов'язкова вакцинація учнів не порушує право на освіту
Про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив під час презентації доповіді “Дотримання прав в освіті - 2020", передає Укрінформ.
“Коли я чую звинувачення, що обмеження, які пов’язані з вакцинацією, насамперед заборона очно відвідувати заклади освіти, порушує право на освіту, то я змушений артикулювати дві важливі тези. Перше, це не обмежує права на освіту, бо закон “Про повну загальну середню освіту” передбачає різноманітні форми здобуття освіти. По друге, ми маємо розуміти, що будь-які права мають рівень пріоритету. Найголовнішим правом людини, в тому числі і в освіті, є право на життя і здоров’я”, - сказав Горбачов.
Він навів приклад, що якщо дитина чи вчитель захворіють, то мова про освіту вже не йде.
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