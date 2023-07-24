Вимоги до складу соків в Україні приведуть до європейських стандартів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що на засіданні робочої групи під головуванням Висоцького розглянули вимоги до фруктових соків і деяких подібних харчових продуктів, а також зміни до відповідного проєкту наказу, зокрема щодо вмісту природного цукру.

У засіданні взяли участь представники державного сектору та бізнесу.

За словами Тараса Висоцького, основна мета змін вимог до соків - гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це одна з вимог Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію.

Так, в ЄС ініціюють виробництво соків зі зменшенням вмісту природного цукру. Відповідна директива розробляється Єврокомісією. Тому в соках українського виробництва також буде мінімізовано вміст цукру, однак лише після ухвалення директиви Єврокомісією.

Також пропонується затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків, щоб споживач отримав повну інформацію про склад і якість продукту.