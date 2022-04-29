Винищувачі НАТО в останні дні декілька разів піднімались в небо через російські літаки над Чорним і Балтійським морями

Про це повідомила пресслужба командування повітряних сил Альянсу.

Радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з 26 квітня. Після цього Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія) підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімали в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближались до повітряного простору союзників", - зазначають у повідомленні.



Відзначимо, що Україна отримала від союзників по НАТО військову допомогу у війні з Росією на суму близько $8 млрд.

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