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Виправдовували війну та закликали до захоплення влади в Україні: СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів 

14 березня, 2023 вiвторок
13:20
Кримінал інтернет-агітатор

Служба безпеки України викрила вісім російських агітаторів у чотирьох регіонах. Зловмисникам повідомлено про підозри за виправдання війни та заклики до захоплення влади 

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть. У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави", - пише пресслужба.

Зокрема, у Києві правоохоронці заблокували інформаційно-підривну діяльність жителя, що під вигаданим ім’ям у соціальних мережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

На Закарпатті викрили блогера, який розповсюджував дезінформацію РФ щодо "церковної теми" та наративи, в яких ображав почуття вірян, зневажливо висловлювався.

У Черкасах встановили ще двох поплічниць ворога - колишню посадовицю прокуратури та працівницю філії держбанку. Під час листування у месенджерах ті виправдовували злочини російських окупантів та поширювали фейки про ЗСУ.

На Вінниччині СБУ заблокувала підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.

"У забороненій соцмережі "Однокласники" вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України", - наголошують в пресслужбі.

Під час обшуків у фігурантів виявили техніку, яку використовували для розповсюдження наративів агресора.

  • На Волині повідомили про підозру співробітниці СБУ, яка виправдовувала агресію РФ  та називала звірства в Бучі "інсценуванням".
  • Служба безпеки у Львівській області викрила інтернет-агітатора на закликах до зміни меж державного кордону України та пропаганді наративів РФ. 
СБУ
російська армія
окупанти
державна зрада
колаборанти
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