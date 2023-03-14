Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть. У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави", - пише пресслужба.

Зокрема, у Києві правоохоронці заблокували інформаційно-підривну діяльність жителя, що під вигаданим ім’ям у соціальних мережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

На Закарпатті викрили блогера, який розповсюджував дезінформацію РФ щодо "церковної теми" та наративи, в яких ображав почуття вірян, зневажливо висловлювався.

У Черкасах встановили ще двох поплічниць ворога - колишню посадовицю прокуратури та працівницю філії держбанку. Під час листування у месенджерах ті виправдовували злочини російських окупантів та поширювали фейки про ЗСУ.

На Вінниччині СБУ заблокувала підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.

"У забороненій соцмережі "Однокласники" вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України", - наголошують в пресслужбі.

Під час обшуків у фігурантів виявили техніку, яку використовували для розповсюдження наративів агресора.