Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП у підривній діяльності проти України", - пише пресслужба.

Повідомляється, що єпископ входив до найближчого оточення Московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Зловмиснику приходили вказівки з Москви у письмових циркулярах і під час особистих зустрічей в Росії.

"Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму", - роз'яснили слідчі.

У церквах громади вірянам роздавали пропагандистську літературу ворога, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях. У "книгах" росіяни ставили під сумнів державність України та вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків в єпархії виявили велику кількість друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московитами.

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України", - наголосили у СБУ.

Нині митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП повідомлено підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх регіональної належності, переконань.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську література, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола заявив, що голова Хустської єпархії УПЦ Марк має паспорт громадянина РФ.

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