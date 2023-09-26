Вирішення зернової кризи намагаються знайти у Вільнюсі, - член делегації Микола Княжицький

Литва зацікавлена у підтримці України, - за результатами зустрічей із президентом Ґітанасом Науседою та спікеркою Сеймасу Вікторією Чміліте-Нільсен повідомив член групи міжпарламентських звʼязків Верховної Ради України з Литовською Республікою Микола Княжицький.

За його словами, Литва зацікавлена у безпечному транзиті українського збіжжя.

"Це вигідно країні й економічно, бо транзит українського зерна здійснюватиметься через балтійські порти, й політично, адже Литва зацікавлена в підтримці України аж до нашої перемоги", - сказав Микола Княжицький.

Народний депутат також анонсував продовження зустрічей для врегулювання конфлікту: "Будемо продовжувати ці розмови й на конференціях в межах Люблінського трикутника за тиждень. Сподіваюся і вірю, що продовжимо цю розмову і спільно знайдемо ефективний механізм".

25 вересня про зустріч з українською парламентською делегацією розповів президент Литви Гітанас Науседа. Він пообіцяв продовжити політичну підтримку України, а також торкнувся конфлікту України та Польщі, закликавши сторони до діалогу.



