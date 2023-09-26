Вирішення зернової кризи намагаються знайти у Вільнюсі, - член делегації Микола Княжицький
Українська делегація у Литві обговорює можливості виходу із "зернової кризи" між Україною та Польщею, зокрема, транспортування українського зерна через Польщу на різні світові ринки
Литва зацікавлена у підтримці України, - за результатами зустрічей із президентом Ґітанасом Науседою та спікеркою Сеймасу Вікторією Чміліте-Нільсен повідомив член групи міжпарламентських звʼязків Верховної Ради України з Литовською Республікою Микола Княжицький.
За його словами, Литва зацікавлена у безпечному транзиті українського збіжжя.
"Це вигідно країні й економічно, бо транзит українського зерна здійснюватиметься через балтійські порти, й політично, адже Литва зацікавлена в підтримці України аж до нашої перемоги", - сказав Микола Княжицький.
Народний депутат також анонсував продовження зустрічей для врегулювання конфлікту: "Будемо продовжувати ці розмови й на конференціях в межах Люблінського трикутника за тиждень. Сподіваюся і вірю, що продовжимо цю розмову і спільно знайдемо ефективний механізм".
- 25 вересня про зустріч з українською парламентською делегацією розповів президент Литви Гітанас Науседа. Він пообіцяв продовжити політичну підтримку України, а також торкнувся конфлікту України та Польщі, закликавши сторони до діалогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе