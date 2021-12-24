Вірменія готова почати обговорення мирної угоди з Азербайджаном
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна прагне укласти мирну угоду з Азербайджаном
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Ми зацікавлені в укладенні і старті обговорень мирної угоди з Азербайджаном. Ми не відмовлялися говорити на цю тему. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни і регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду", - заявив Пашинян.
Він додав, що Вірменія виступає за врегулювання питання Карабаху і розблокування комунікацій.
За словами Пашиняна, можливості розширяться якщо вдасться сформувати зручну модель, яка буде зручною і для Вірменії, і для Азербайджану.
- 15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.
- Азербайджан за посередництва ЄС передав Вірменії 10 військових, взятих у полон під час сутичок 16 листопада.
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