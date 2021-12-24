Вірменія готова почати обговорення мирної угоди з Азербайджаном

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми зацікавлені в укладенні і старті обговорень мирної угоди з Азербайджаном. Ми не відмовлялися говорити на цю тему. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни і регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду", - заявив Пашинян.

Він додав, що Вірменія виступає за врегулювання питання Карабаху і розблокування комунікацій.

За словами Пашиняна, можливості розширяться якщо вдасться сформувати зручну модель, яка буде зручною і для Вірменії, і для Азербайджану.

15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.

Азербайджан за посередництва ЄС передав Вірменії 10 військових, взятих у полон під час сутичок 16 листопада.