Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вересні збірна України проведе ще два матчі. Команда Петракова зіграє проти Шотландії, 27 вересня, у Кракові. А сьогодні, 24 вересня, зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після 4-х матчів Україна має 7 очок та друга в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.

Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Ліга націй

Дивізіон B. 5-й тур

24 вересня

Вірменія - Україна

Єреван, Республіканський стадіон ім. Вазгена Саргсяна

Початок о 16:00

Пряма трансляція - канали "ICTV", "1+1", "Інтер", "Суспільне", youtube-канал УАФ

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