Вірменія - Україна: де та коли дивитись матч Ліги націй
Сьогодні, 24 вересня, у 5-му турі Ліги націй збірна України зіграє проти Вірменії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вересні збірна України проведе ще два матчі. Команда Петракова зіграє проти Шотландії, 27 вересня, у Кракові. А сьогодні, 24 вересня, зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після 4-х матчів Україна має 7 очок та друга в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.
Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Ліга націй
Дивізіон B. 5-й тур
24 вересня
Вірменія - Україна
Єреван, Республіканський стадіон ім. Вазгена Саргсяна
Початок о 16:00
Пряма трансляція - канали "ICTV", "1+1", "Інтер", "Суспільне", youtube-канал УАФ
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну. УЄФА оштрафував українця.
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
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