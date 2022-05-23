Про це розповів в.о. директора соледарського держпідприємства "Артемсіль" Віктор Юрін, повідомило "Вільне радіо".

“Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля", – сказав Юрін.

За його словами, підприємство, що розташоване на Донеччині, пережило влучання в рудники і склад. Воно зупинило роботу ще в квітні, коли готову продукцію стало неможливо вивезти з Соледару – автомобільним транспортом підприємство може відвантажувати тільки невелику частину поставок.

"Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП “Артемсіль” вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, — ред.) немає на місці”, — пояснив в.о. директора.

Серед співробітників підприємства обійшлося без постраждалих, додав він.

Запаси готової продукції з Артемсолі вивезли у квітні та наповнили ним торгівельні мережі. На думку Юріна, українцям доведеться заміщувати вітчизняну сіль імпортною, доки тривають бойові дії.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ констатують, що на Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ.

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