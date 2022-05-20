Виробник будівельної техніки JCB запропонував житло 70 українцям у Британії

Про це пише BBC.

Видання повідомляє, що серед перших біженців, які скористались пропозицією були Наталія Степаненко та її двоє дітей, які прибули в травні. Вони залишили свою квартиру в місті Бориспіль, неподалік від столиці України, у лютому. Її чоловік Сергій працює в JCB, але зараз мобілізований та захищає Україну.

Будівельна фірма повідомила, що сім'я скористалися їхньою пропозицією отримати будинок поблизу їх штаб-квартири в Стаффордширі. Наталія Степаненко сказала, що її здивувала пропозиція з іншої країни, але "це нормально, оскільки люди в Аттоксетері справді дружні".

JCB також володіє колишнім готелем Travelodge в Аттоксетері, який також планують підготувати для великої кількості сімей.

З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 53 800 українських біженців прибули до Великої Британії за програмою "Дім для України" або сімейною схемою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb