Виробник будівельної техніки JCB запропонував житло 70 українцям у Британії
Компанія JCB запропонувала житло вимушено переміщеним українцям, які прибули до Великої Британії. Фірма має кілька будинків, які вона підготувала для жінок і дітей
Про це пише BBC.
Видання повідомляє, що серед перших біженців, які скористались пропозицією були Наталія Степаненко та її двоє дітей, які прибули в травні. Вони залишили свою квартиру в місті Бориспіль, неподалік від столиці України, у лютому. Її чоловік Сергій працює в JCB, але зараз мобілізований та захищає Україну.
Будівельна фірма повідомила, що сім'я скористалися їхньою пропозицією отримати будинок поблизу їх штаб-квартири в Стаффордширі. Наталія Степаненко сказала, що її здивувала пропозиція з іншої країни, але "це нормально, оскільки люди в Аттоксетері справді дружні".
JCB також володіє колишнім готелем Travelodge в Аттоксетері, який також планують підготувати для великої кількості сімей.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 53 800 українських біженців прибули до Великої Британії за програмою "Дім для України" або сімейною схемою.
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