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"Виручка впала на 30 відсотків": в Укренерго пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію

31 травня, 2023 середа
12:52
Економіка Укренерго

Виручка Укренерго та обленерго впала на 30% через скорочення споживання електроенергії. У зв'язку з цим потрібно підвищувати тарифи для населення

Про це в ефірі "Свобода. Ранок" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як Укренерго та обленерго, у них виручка впала автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії недоотримують кошти через те, що побито багато генерації", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що частина генеруючих потужностей перебуває в тимчасовій окупації.

"Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, недофінансування в енергосистемі спостерігалось і до повномасштабного вторгнення РФ, але зараз стало ще більш відчутним.

Читайте також: Нові тарифи на електроенергію для населення. Що з ними не так

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