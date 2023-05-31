"Виручка впала на 30 відсотків": в Укренерго пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію
Виручка Укренерго та обленерго впала на 30% через скорочення споживання електроенергії. У зв'язку з цим потрібно підвищувати тарифи для населення
Про це в ефірі "Свобода. Ранок" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як Укренерго та обленерго, у них виручка впала автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії недоотримують кошти через те, що побито багато генерації", - сказав він.
Кудрицький нагадав, що частина генеруючих потужностей перебуває в тимчасовій окупації.
"Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".
За його словами, недофінансування в енергосистемі спостерігалось і до повномасштабного вторгнення РФ, але зараз стало ще більш відчутним.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд вирішив підняти тарифи на електроенергію для населення з 1 червня.
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