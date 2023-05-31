Про це в ефірі "Свобода. Ранок" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як Укренерго та обленерго, у них виручка впала автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії недоотримують кошти через те, що побито багато генерації", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що частина генеруючих потужностей перебуває в тимчасовій окупації.

"Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, недофінансування в енергосистемі спостерігалось і до повномасштабного вторгнення РФ, але зараз стало ще більш відчутним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд вирішив підняти тарифи на електроенергію для населення з 1 червня.

Читайте також: Нові тарифи на електроенергію для населення. Що з ними не так