Visa дозволила перекази коштів за номером телефону
Платіжна система Visa дозволила перекази коштів за номером телефону
Про це йдеться у повідомленні на сайті Visa.
Згідно з повідомленням, для того, щоб надіслати переказ за номером телефону клієнт має зайти у додаток свого банку у розділ "Перекази за номером телефону". Далі необхідно обрати необхідний контакт із списку, ввести необхідну суму та підтвердити переказ.
Зазначається, що для того, аби отримати переказ, у додатку банку необхідно зайти у розділ "Перекази за номером телефону" та увімкнути можливість отримання таких переказів.
За інформацією на сайті Visa, наразі ця послуга доступна для клієнтів Таскомбанку, А-Банку та ПриватБанку.
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