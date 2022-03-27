Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Вища рада правосуддя просить виключити Росію зі складу ООН і ОБСЄ

Вища рада правосуддя просить виключити Росію зі складу ООН і ОБСЄ

27 березня, 2022 неділя
06:30
війна з Росією ООН

Вища рада правосуддя закликала Верховного комісара ООН Мішель Бачелет та Директора Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі виключити РФ зі складу цих організацій

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Рада наголосила, що загарбницька політика РФ не сумісна з принципами та цінностями міжнародних організацій, які керуються правом та мають на меті збереження миру у світі.

"Норми міжнародного гуманітарного права та норми міжнародного права у сфері прав людини передбачають, що всі сторони конфлікту повинні робити все від них залежне для гарантування того, що цивільне населення та поранені можуть бути переміщені з місця небезпеки, а також їм має бути надано швидкий та безперешкодний доступ до медичного обладнання та персоналу, так само як їжа та одяг для немовлят та маленьких дітей", - зауважили у ВРП.

Попри ці й інші міжнародні документи, за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти зруйнували понад тисячу житлових будинків, сотні навчальних закладів, убили понад 3 тис. мирних мешканців, зокрема 136 дітей. Крім того, вони випустили 67 ракет наземного та морського базування та здійснили 1804 авіанальоти. З 24 лютого росіяни завдали українським містам понад 1100 ракетних ударів, що в 11 разів більше, ніж на війні в Сирії, і ця кількість тільки зростає.

"Окупанти хаотично розстрілюють наші міста і 90% цих обстрілів здійснюються щодо невійськових об’єктів. Ракети скеровуються на звичайні торгівельні центри у Києві та житлові будинки. Від початку повномасштабного вторгнення в Києві було пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл і шість дитячих садочків. У Херсоні була відкрита стрілянина по людях, які вийшли на мітинг проти окупації. У Миколаєві російські загарбники розбомбили психіатричну лікарню. Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків", - зазначили у ВРП.

Росіяни порушують численні міжнародні конвенції й нападають на медичні заклади. Вони вбили шістьох українських лікарів, поранили 16. Окупанти обстріляли 135 лікарень, дев'ять із яких зруйновали вщент. Під обстріли потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги. Росіяни створюють гуманітарну катастрофу.

Попри це, РФ є членом поважних міжнародних організацій.

"Ми звертаємося до Управління Верховного комісара ООН та до БДІПЛ ОБСЄ: негайно ініціювати питання про виключення російської федерації зі складу ОБСЄ! Вважаємо, що рішення щодо виключення рф матиме позитивний характер, оскільки країна-агресор, яка не поділяє демократичні європейські цінності та не дотримується норм міжнародного права, не може бути членом ООН  та ОБСЄ", - наголосили у ВРП.

Відповідні листи за підписом виконувача обов’язків Голови ВРП Віктора Грищука скеровані до вказаних організацій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ООН
ОБСЄ
росіяни
окупанти
медичні заклади
обстріли
житлові будинки
Вища рада правосуддя
ВРП
гуманітарна катастрофа
заклади освіти
Читайте також:
Кулемет "Максим"
25 березня, 2022 п'ятниця
Гвинтівка Мосіна - Нагана і фургон "Буханка". В РНБО розповіли про "новітнє" озброєння армії агресора
розконсервована російська техніка
26 березня, 2022 субота
"Розконсервована" російська техніка розкрадена, командир полку застрелився, - українська розвідка
26 березня, 2022 субота
Генштаб ЗС РФ змінив риторику щодо мети повномасштабної війни проти України, - Центр при РНБО
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 березня
06:57
окупанти
У Білорусі окупанти продають паливо та провізію або обмінюють на спиртне, - Генштаб ЗСУ
05:36
Нью-Йорк, Донбас
Російськими фашистами з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви на Донбасі, - пресслужба ООС
05:08
Тростянець
Окупанти залишили у звільненому Тростянці заміновану лікарню, - голова Сумської ОВА
04:28
Трофеї тероборони
У Запорізькій області тероборона звільнила від окупантів два села
04:04
Годинник
Україна перейшла на літній час
02:59
Герой України
Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим, трьом - посмертно
02:47
Шмигаль
Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку України, - Шмигаль про зниження цін на преміальне паливо
02:16
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 26 березня
02:11
Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня
01:59
Владислав Гераскевич
Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля, - український скелетоніст Гераскевич про спортсменів, які солідарні з діями РФ
01:32
Крістіан Еріксен
Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020
01:17
білоруські війська
Білоруські військові проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах у Брестській, Мінській та Гродненській областях, - Генштаб
00:59
1 літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет: в ЗСУ підбили підсумки роботи Повітряних сил 26 березня
00:48
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер повідомив, коли відбудеться супербій Усика проти Джошуа
00:38
Ентоні Блінкен
Після Варшави держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту
00:27
Путін Байден
Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, - Повітряні сили ЗСУ
00:23
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, а усі мільярдери – чесні бізнесмени і їх пограбували, ввівши санкції
00:04
Херсон
Окупантам на нашій землі не допоможуть ні пропаганда, ні рублі "на вагу", ні маргінальні політики зі "смітника", - Зеленський
2022, субота
26 березня
23:53
ППО С-300
Словаччина майже завершила заміну радянської системи ППО, яку обіцяла передати Україні
23:47
Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові
23:37
Володимир Зеленський
Невже НАТО досі керує Москва через залякування і шантаж?, - Зеленський
23:20
Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА
22:51
військові журналісти
Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова
22:48
ЗСУ
Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги
22:23
Спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, - Верещук
22:01
Байден в Білому домі
У Білому домі розтлумачили, що мав на увазі Байден, кажучи, що Путін не може залишатися при владі
21:55
Азербайджан
РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану
21:43
санкції проти Росії
Платіжна система JCB та фотобанк Depositphotos припиняють роботу в РФ
21:25
Славутич
Росія окупувала Славутич, - мер
21:19
журналісти на війні
СБУ просить журналістів не вести трансляції з місць вибухів і попереджає про кримінальну відповідальність за це
21:10
Українська ППО
ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА
21:09
КНДР ракета
Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя
21:01
Новою першою ракеткою світу вперше стане тенісистка з Польщі
21:00
Росія знову обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові
20:47
"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві
20:34
Вночі на 27 березня Україна перейде на літній час
20:24
електрика - розетки
У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті
20:22
Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася
20:06
Генерали з Радбезу Білорусі лобіюють вступ країни у війну проти України, - Генштаб ЗСУ
20:01
Мітинг у Празі
У Празі на мітингу "Росіяни проти Путіна" зібралось близько 3 тис емігрантів з РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]reso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV