Вища рада правосуддя просить виключити Росію зі складу ООН і ОБСЄ

Про це повідомила Вища рада правосуддя.



Рада наголосила, що загарбницька політика РФ не сумісна з принципами та цінностями міжнародних організацій, які керуються правом та мають на меті збереження миру у світі.



"Норми міжнародного гуманітарного права та норми міжнародного права у сфері прав людини передбачають, що всі сторони конфлікту повинні робити все від них залежне для гарантування того, що цивільне населення та поранені можуть бути переміщені з місця небезпеки, а також їм має бути надано швидкий та безперешкодний доступ до медичного обладнання та персоналу, так само як їжа та одяг для немовлят та маленьких дітей", - зауважили у ВРП.



Попри ці й інші міжнародні документи, за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти зруйнували понад тисячу житлових будинків, сотні навчальних закладів, убили понад 3 тис. мирних мешканців, зокрема 136 дітей. Крім того, вони випустили 67 ракет наземного та морського базування та здійснили 1804 авіанальоти. З 24 лютого росіяни завдали українським містам понад 1100 ракетних ударів, що в 11 разів більше, ніж на війні в Сирії, і ця кількість тільки зростає.



"Окупанти хаотично розстрілюють наші міста і 90% цих обстрілів здійснюються щодо невійськових об’єктів. Ракети скеровуються на звичайні торгівельні центри у Києві та житлові будинки. Від початку повномасштабного вторгнення в Києві було пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл і шість дитячих садочків. У Херсоні була відкрита стрілянина по людях, які вийшли на мітинг проти окупації. У Миколаєві російські загарбники розбомбили психіатричну лікарню. Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків", - зазначили у ВРП.



Росіяни порушують численні міжнародні конвенції й нападають на медичні заклади. Вони вбили шістьох українських лікарів, поранили 16. Окупанти обстріляли 135 лікарень, дев'ять із яких зруйновали вщент. Під обстріли потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги. Росіяни створюють гуманітарну катастрофу.



Попри це, РФ є членом поважних міжнародних організацій.



"Ми звертаємося до Управління Верховного комісара ООН та до БДІПЛ ОБСЄ: негайно ініціювати питання про виключення російської федерації зі складу ОБСЄ! Вважаємо, що рішення щодо виключення рф матиме позитивний характер, оскільки країна-агресор, яка не поділяє демократичні європейські цінності та не дотримується норм міжнародного права, не може бути членом ООН та ОБСЄ", - наголосили у ВРП.



Відповідні листи за підписом виконувача обов’язків Голови ВРП Віктора Грищука скеровані до вказаних організацій.

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