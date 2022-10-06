Про це йдеться на сайті міноборони Іспанії

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес сьогодні, 6 жовтня, взяла участь у відправленні з Алькала-де-Енарес сухопутного конвою, до якого входили 8 легкових машин, 2 машини швидкої допомоги та 5 тонн різних медичних товарів. Через 4-5 днів конвой дістанеться Польщі, а звідти допомогу доправлять в Україну.

"Це те, чого Україна пріоритетно потребує на цей момент, і те, чого вони в нас просили. Війна дуже жорстока, є багато поранених і їм терміново потрібні медичні засоби", – сказала пані Роблес.

Протягом наступних кількох днів з Іспанії відправлять ще одну партію допомоги, до якої увійде 12 великовагових машин. Відправку здійснять морем із порту Більбао до порту країни-союзниці поблизу України, а звідти – сушею до польського логістичного центру.

Голова Групи підтримки проєкції (GAPRO), яка організовує транспортування вантажу, підполковник Франсіско Кесада розповів, що в цій партії допомоги "загалом Україні буде передано 22 автомобілі, зокрема дев'ять великовантажних, чотири машини швидкої допомоги, дві з яких – підвищеної прохідності, а також 5 тонн медичних матеріалів. Увесь транзит відбувається через Євросоюз до Польщі, а звідти потрапляє в українську армію.

Іспанія діє в координації з країнами Атлантичного альянсу, ЄС та Групою донорів, до якої входить 45 країн, і внесла понад 200 мільйонів євро до Європейського фонду миру для України. Допомога країни полягає у польовій артилерії, пальному, бронетехніці, ракетних комплексах точкової оборони, медичному та речовому та зимовому спорядженні. Крім того, українські військові почали проходити базову підготовку в Іспанії.

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