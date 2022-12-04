Вистояти цієї зими - це відстояти все, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав українців стати одним "Пунктом незламності" - єднатися й допомагати один одному
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Президент закликав сприймати цю зиму не як випробування, а як "час, що наближає українців до перемоги".
"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти цієї зими - це відстояти все", - підкреслив він.
Президент закликав українців єднатися й допомагати один одному. Він додав, що "цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави".
"Уся Україна має стати одним великим пунктом незламності та працювати щодня й щоночі. Держава, бізнес, люди - усі ми, усі українці - усі разом", - заявив він.
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