Відповідне відео опубліковано на сторінці медіагрупи "Накипіло".

"Трохи "українського вайбу" під час Global Media Forum у Німеччині. В залі під час виступу російського журналіста звучить повітряна тривога. Дмитро Муратов, головний редактор "Нової газети", чомусь знітився та розгубився... Це просто нагадування, що там, де прийшли росіяни і звучить російська мова, завжди можуть прилетіти і російські ракети та завити сирена", - йдеться у повідомленні.

Медійники нагадали, що Муратов у листопаді 2017 року звільнився з "Нової газети", але через два роки знову очолив редакцію. Також у 2021 році він став лауреатом Нобелівської премії миру 2021 року, але фінансову частину нагороди передав у російський фонд "Коло добра", заснований президентом РФ Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що участь Муратова була негативно сприйнята українськими делегатами форуму, але організатори вирішили, що росіянин може донести важливу інформацію про ситуацію зі свободою слова в РФ.

"Я думаю, це буде дуже цікаво, адже Муратов — відомий критик автократичного режиму. Я з нетерпінням чекаю, що він скаже про стан суспільства і ЗМІ в Росії", — цитує організаторку GMF Верицю Спасовську "Детектор медіа".

У центрі уваги медіафоруму — дискурс про важливість журналістики з огляду на "соціальні розбіжності" нашого часу.