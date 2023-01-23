Віталій Портников: Якщо ми і в цій ситуації не зможемо побудувати успішну державу – це буде вироком всім нам

Про це заявив журналіст Віталій Портников під час почесної лекції Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України.

"Наша перемога, за великим рахунком, не буде нічого варта, якщо ми не зможемо побудувати демократичну, правову державу – державу громадянських свобод, державу вільної преси, державу економічних свобод, державу, в якій будуть шанувати людину", - сказав він.

Журналіст зазначив, що в умовах війни дуже багато говорять про території, однак, держава – це люди.

"У нас роками говорили про "маленьких українців", ніби існують якісь великі. Зараз якщо б ці "маленькі українці" не жертвували б своїм життям кожного дня, кожної години, кожної хвилини, я хотів би запитати, де були б всі ці великі, які віддають накази, які виступають з відеозверненнями, які підписують укази, збираються у сесійних залах? Не було б їх ніде нікого!" - наголосив він.

Віталій Портников підкреслив, що перемога буде нічого не варта, як держава не буде українською.

"Якщо на її вулицях не будуть розмовляти українською мовою, якщо не буде розвиватися українська культура, якщо не будуть виділятися кошти на розвиток науки і української культури як цивілізаційного фактору, якщо люди не будуть ходити до українських храмів. Тоді це буде не держава - це буде просто відвойована територія", - сказав він.

Портников наголосив, що під час цієї війни вирішується, на якому боці ми залишимося після зіткнення диктатур і демократій.

"Ми стільки років були на іншому боці, при тому, що український народ з його цінностями, з його чеснотами, з його історичним прагненням до дискусій, яке почалося з віче, яке тут було ще за часів київських князів, ще з тих часі хотів бути на іншому боці. І от тепер люди віддають своє життя і здоров’я для того, щоб так відбулося. Для того, щоб Україна могла відбутися", - сказав він

"Якщо ми і в цій ситуації не зможемо побудувати сильну, демократичну, успішну державу – це буде вироком всім нам і паплюженням пам’яті всіх тих, хто віддає своє життя за це", - резюмував Віталій Портников.