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Витік рідкого водню: NASA відклало на невизначений термін запуск ракети до Місяця

4 вересня, 2022 неділя
07:01
космос

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) знову відклало випробувальний запуск 98-метрової ракети Space Launch System місячної місії Artemis 1

Про це повідомили у NASA.

"Після відмови від сьогоднішньої спроби запуску, коли інженери не змогли подолати витік водню під час швидкого відключення, інтерфейсу між лінією подачі рідкого водневого палива та ракетою Space Launch System (SLS), керівники місії зустрілися та вирішили, що вони відмовляться від додаткових спроб запуску на початку вересня. Протягом наступних кількох днів групи встановлять доступ до зони витоку на стартовому майданчику 39B і паралельно проведуть оцінку графіка, щоб надати додаткові дані, які допоможуть прийняти рішення про те, чи виконувати роботи із заміни ущільнювача або на майданчику, де його можна випробувати в кріогенних умовах", - пишуть у NASA.

Також там зазначили, щоб виконати всі вимоги щодо сертифікації системи завершення польоту, яка наразі встановлена ​​на 25 днів, NASA потрібно буде повернути ракету та космічний корабель назад до корабельної збірної будівлі перед наступною спробою запуску, щоб скинути батареї системи.  

"Під час сьогоднішньої спроби запуску інженери побачили витік у порожнині між наземною стороною та боковими пластинами ракети, що оточує 8-дюймову лінію, яка використовується для заповнення та відведення рідкого водню з ракети SLS. Три спроби повернути були невдалими. У той час як на ранній стадії завантаження водню, яка називається охолодженням, коли контролери запуску охолоджують лінії та двигун, перш ніж запустити надхолодний рідкий водень у бак ракети при мінус 423 градусах за Фаренгейтом, була надіслана команда, яка тимчасово підвищила тиск у системі. Незважаючи на те, що ракета залишилася в безпеці, і поки занадто рано говорити про те, чи спричинив стрибок тиску причину нещільного ущільнення, інженери вивчають цю проблему", - пишуть у NASA.

Через складну орбітальну механіку запуску на Місяць NASA мало б запустити Artemis I до вівторка, 6 вересня, як частину поточного періоду запуску. Наразі найближче вікно можливостей буде з 19 вересня по 4 жовтня. Якщо і до цього часу інженери не справляться, тоді запуск буде можливим у період між 17 і 31 жовтня.

Довідково. Артеміда (англ. Artemis) — програма NASA у кооперації із приватними компаніями та космічними агенствами включно з Європейським щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Її метою є " відправлення першої жінки та чергового чоловіка" на поверхню Місяця у 2024 році та створення тамтешньої інфраструктури із подальшими планами доправити астронавтів на Марс.

Діє на основі Домовленостей щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марса, комет та астероїдів в мирних цілях, підписаних 13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного конгресу астронавтики наступними країнами: США, Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Велика Британія та Об'єднані Арабські Емірати.

Назва "Артеміда " пов'язана із назвою попередньої програми NASA "Аполлон". Ці імена належать грецьким богам Артеміді та Аполлону — сестрі та брату близнюкам.

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