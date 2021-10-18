Вітренко розповів, який обсяг газу в українських сховищах насправді належить іноземцям

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив у Facebook.



"Так, у наших підземних сховищах зберігають газ європейські компанії. Тому що вони вірять Україні і не вірять російській пропаганді. Але ці обсяги становлять 10-15% від загальних. І європейські компанії можуть продавати цей газ в Україні, якщо на нього тут буде попит за поточною ринковою ціною", - написав Вітренко, спростовуючи маніпуляційні заяви президента РФ Володимира Путіна.



Він також додав, що навіть якщо цей газ вивезуть, нічого критичного не станеться, оскільки Україна має достатньо газу.



Вітренко також спростував тезу Путіна про те, що Україна нібито краде транзитний газ.



"Україна не відбирала газ з транзиту, навіть коли Росія не виконувала свої контрактні зобов'язання за передплаченими обсягами у березні 2018 року після рішення Стокгольмського арбітражу. І ми не збираємося це робити, ми цінуємо нашу репутацію надійного транзитера", - підкреслив голова НАК.



Щодо заяв Путіна про ненадійність української газотранспортної системи і що вона "може лопнути", Вітренко зазначив, що це абсолютно не відповідає дійсності. Крім того, стан ГТС регулярно перевіряється.



"Минулого року українська ГТС без проблем прокачала понад 60 млрд куб.м і не лопнула, як би того не хотілося Путіну. Більше того - без жодних проблем може транспортувати ще набагато більше", - зауважив Вітренко.



До того ж, додав він, в Україні на основних маршрутах йде не одна труба, а до п'яти, і тому є резерв на відміну від Північного потоку, де резервних труб немає. Завдяки цьому в Україні можна проводити ремонт системи не зупиняючи для цього весь газопровід.

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