Вітренко заявив, що припис НАЗК буде оскаржений у суді

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".



"Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України "Про запобігання корупції". Законом України "Про запобігання корупції" у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору", – сказав Вітренко.



В разі виявлення порушень, передбачених частиною першою статті 26 закону "Про запобігання корупції", НАЗК має звернутися до суду для припинення трудового договору чи контракту та визнання правочину недійсним.



"Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?" - сказав Вітренко.

У НАЗК наразі не відреагували на заяву Вітренка.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії.