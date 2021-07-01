НАЗК направило припис голові наглядової ради Нафтогазу з вимогою звільнення Вітренка

Про це пресслужба НАЗК повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Агентство направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, в якому вимагає припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком як незаконний на підставі закону "Про запобігання корупції".



"Зазначимо, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК "Нафтогаз України" загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, НАЗК зобов'язане реагувати на такі порушення", - зауважили у пресслужбі.



В агентстві додали, що припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду Києва. У поясненнях Кабмін вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.



Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".

У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка.

Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.

Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".