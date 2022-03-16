Віцепрем'єр Польщі запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Про це повідомляє "Українська правда".



За словами Качинського, в Україні повинна бути місія, яка служитиме миру та несенню гуманітарної допомоги.



"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента і уряду цієї країни діятиме на території України. Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - сказав віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.



16 березня у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.

Нагадаємо, 16 березня Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.