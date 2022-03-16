Віцепрем'єр Польщі запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО
Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО
Про це повідомляє "Українська правда".
За словами Качинського, в Україні повинна бути місія, яка служитиме миру та несенню гуманітарної допомоги.
"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента і уряду цієї країни діятиме на території України. Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - сказав віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.
16 березня у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.
- Нагадаємо, 16 березня Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
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